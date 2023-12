Xiaomi 12 cala di prezzo su Amazon: è il compatto da prendere (-41%)

Lo Xiaomi 12 registra un nuovo calo di prezzo su Amazon. Lo smartphone compatto della casa cinese è ora acquistabile al prezzo scontato di 470 euro, con un taglio del 41% rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo raggiunge così il nuovo minimo storico per quanto riguarda il modello venduto e spedito da Amazon. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni ed è accessibile premendo sul box qui di sotto.

Lo Xiaomi 12 ha una scheda tecnica che, per la fascia media del mercato, rappresenta una garanzia di prestazioni eccellenti. Tra le specifiche troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, in grado di offrire tanta velocità in tutti i contesti di utilizzo.

A supportare il chip ci sono 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 4.500 mAh. Da notare anche un display AMOLED da 6,28 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display è il vero punto di forza dello smartphone: si tratta di uno dei pochi dispositivi compatti in grado di offrire un livello di performance così elevato. Il sistema operativo è Android 13 con la personalizzazione garantita dalla MIUI.

