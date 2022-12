Xiaomi 12 a poco più di 500€: un REGALO di Natale PERFETTO

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al casso vostro. Ci siamo imbattuti in una frizzantissima offerta che vede lo Xiaomi 12 ad un prezzo veramente irrisorio. Pensate: solo 508,90€ con spese di spedizione incluse. Questo è un costo da “mediogamma” e non da smartphone di fascia alta; i competitor costano più di 1000€, giusto per dirne una.

È un’ammiraglia unica, dotata di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, RAM da 8 GB, memorie veloci da 256 GB e non solo. Le fotocamere sono assolutamente eccellenti ed è compattissimo: solo 6,28″ per il pannello AMOLED FullHD+ ricco di tecnologia. È uno dei display più apprezzati di sempre, secondo il portale di DisplayMate.

Xiaomi 12: prezzo da mid, features da top

Potremmo stare ore a parlarvi delle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma dovete sapere una cosa: Amazon vi tutela al massimo durante l’acquisto, donandovi ben due anni di garanzia dal momento in cui lo comprerete. L’assistenza tecnica sarà al vostro servizio tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Fra le altre cose, dobbiamo ribadirvi che il sito vi da la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e di restituire gratuitamente il gadget entro il 31 gennaio 2023.

Come detto, questo Xiaomi 12 5G è un’ammiraglia assoluta, dotata di features di alto profilo, tecnologie all’avanguardia e molto altro ancora. Pesa pochissimo: solo 180 grammi, è leggero ma anche performante. Il SoC garantisce prestazioni uniche durante il gaming e nell’uso social. Niente male anche la batteria: è una cella energetica da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W. Sicurezza e velocità sono le parole chiave. A 508,90€ è difficile trovare di meglio, ma siate veloci. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile e potrebbe andare Sold Out da un momento all’albero. È un regalo di Natale veramente meraviglioso.

