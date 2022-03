Xiaomi 12 5G: la BESTIA è già su eBay in sconto di 160€, follia pura

Il potentissimo Xiaomi 12 5G, appena reso disponibile in vendita in Italia, è già su eBay e non solo. Questo gioiellino è in gran sconto di 160€ circa per la versione con 256GB di storage interno.

Una promozione da prendere al volo, che ti permetterà di avere uno smartphone top di gamma a 739,99€ invece di 899,99€. Godi di spedizioni rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.

Xiaomi 12 5G: su eBay il prezzo è assurdo

Un prodotto super ambito perché è la novità del momento. Un concentrato di tecnologia, che sotto la scocca vanta il potente processore Snapdragon 8 Gen 1, affiancato per questa versione da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Il pannello è un AMOLED da 6,28″ con refresh rate da 120Hz, protetto da verso Gorilla Glass Victus. Il pannello che ti serve per godere a pieno di quello che questo dispositivo può offrirti.

Sul posteriore, c'è un imponente comparto fotografico. Al sensore principale da 50MP (con apertura focale f/1.9) ne è affiancato uno da 13MP ultragrandangolare e un terzo da 5MP per le macro e lo zoom ottico.

Eccezionale l'autonomia energetica è garantita dall'ottima batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 67W a cavo e non solo. Puoi sfruttare anche quella veloce wireless da 50W.

Insomma, con una scheda tecnica così potente, un guscio estetico elegante e raffinato, fra le mani avrai uno smartphone top di gamma eccezionale. Incredibilmente, nonostante sia appena arrivato in Italia, puoi già portarlo a casa in gran sconto da eBay. Completa l'ordine al volo per accaparrarti l'edizione da 256GB di Xiaomi 12 5G a 739,99€ invece di 899,99€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.