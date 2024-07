Xiaomi 12 5G: il flagship che devi comprare ADESSO, costa meno di 639€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Xiaomi 12 5G, lo trovi disponibile su Amazon a soli 638,92€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci troviamo di fronte ad un device che rappresenta un prodotto assolutamente eccellente, dotato di una serie di caratteristiche tecniche degne di nota. A nostro avviso ti consigliamo di prendere in considerazione seriamente l’acquisto di questo dispositivo di punta, anche perché è un gadget che, anche se è uscito da qualche anno, è ancora un prodotto unico nel suo genere.

Xiaomi 12 5G: ecco perché devi comprarlo adesso

Il Xiaomi 12 5G è equipaggiato con il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1, un chipset che offre prestazioni senza pari per qualsiasi attività, dal multitasking ai giochi più esigenti. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio e potenza a sufficienza per gestire qualsiasi applicazione con facilità. Insomma, il SoC di nuova generazione garantisce velocità, efficienza energetica e una capacità di gestione dei dati eccellente. Il display AMOLED da 6,28 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, così potrai beneficiare di immagini incredibilmente nitide e fluide. La tecnologia TrueColor assicura colori vivaci e accurati, mentre il supporto HDR10+ migliora l’esperienza visiva, rendendo ogni video e gioco un piacere per gli occhi.

Il comparto fotografico del Xiaomi 12 5G è uno dei suoi punti di forza. La tripla lente posteriore comprende un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 5MP, così potrai scattare foto incredibilmente dettagliate e versatili in qualsiasi condizione di luce. La selfiecam da 32MP è perfetta per autoscatti nitidi e videochiamate di alta qualità. La batteria da 4500mAh ti garantisce un’intera giornata di utilizzo intenso senza preoccuparti della carica. Inoltre, la ricarica rapida da 67W ti consente di ricaricare il dispositivo in pochissimo tempo. Fra le altre cose, c’è la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 10W.

Il design è un perfetto connubio di eleganza e praticità. Con una scocca in vetro e metallo, dona un look premium al tatto, mentre le linee pulite e moderne lo rendono un oggetto di desiderio. A soli 638,92€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi lasciarti sfuggire Xiaomi 12 5G. Fallo tuo adesso.