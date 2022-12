Xiaomi 12 5G (8+128 GB): sconto immediato di 250€ su Amazon

Xiaomi 12 5G scende a soli 549,90€ su Amazon con consegna immediata in pochissimi giorni e con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del dispositivo. Capite bene che si parla di uno sconto importante, pari a 250€ sul valore di listino. Per chi non lo sapesse, questa è l’ammiraglia del marchio cinese di inizio anno, rilasciata in Cina a dicembre 2021 ma giunta da noi soltanto verso febbraio.

Xiaomi 12 5G: perfetto a questo prezzo

È un prodotto attualissimo, potente, dal design inconfondibile e ricco di tecnologie all’avanguardia. Se pensate che potete portarvi a casa un gadget di fascia alta al prezzo di un midrange, capirete bene che ci troviamo di fronte ad uno dei Best Buy del giorno. Un risparmio simile non si è visto neanche durante il Black Friday.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi esclusivi che vi riportiamo di seguito. In prima istanza c’è la consegna celere, come detto, e le spedizioni gratuite. Volendo, si può perfino restituire il prodotto a costo zero entro gennaio 2023. Si può dilazionare anche il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa volere di più dunque?

Sotto la scocca del dispositivo batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e da storage da 128 GB. C’è il modem 5G per la connettività di nuova generazione. Le fotocamere sono tutte di punta e quella principale da 50 Megapixel regala magie. Il software MIUI poi è perfetto e ricco di features smart pensate per rendere sempre più incredibile l’esperienza utente. Infine, come non citare la batteria capiente e la ricarica rapida da 67W e lo schermo da 6,28 pollici, uno dei migliori del mercato con tecnologie all’avanguardia, valutato “A+” da DisplayMate. A 549,90€ è lo smartphone Android da comprare oggi, ma siate veloci.

