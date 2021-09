Xiaomi 11T verrà commercializzato con un altro nome

La serie Xiaomi 11T verrà lanciata come una gamma di nuovi prodotti a marchio Redmi in Cina. Si chiamerà “Redmi K40S” e arriverà a novembre nel territorio locale.

Xiaomi 11T si chiamerà Redmi K40S in Cina

All'inizio di questo mese, l'OEM cinese ha annunciato lo Xiaomi 11T e l'11T Pro in Europa; stiamo parlando delle nuove ammiraglie low-cost per il mercato globale del produttore. Ora i telefoni arriveranno anche in casa natale e saranno venduti con il moniker “Redmi K40S”.

Questa non è una grande sorpresa considerando che il Mi 10T dello scorso anno è stato annunciato in Cina come Redmi K30S, quindi si ipotizzava già che la nuova gamma 11T sarebbe stata venduta in Cina con il sottobrand del colosso asiatico.

Si vocifera che il Redmi K40S sia stato mandato al portale TENAA per la certificazione, ma non sarà l'unico device della gamma ad essere presentato. La pubblicazione cinese ITHome riporta che ci saranno tre telefoni tutti con diverse velocità di ricarica. Il modello base supporterà la fast charge da 33 W, il modello standard si caricherà a 67 W e il modello di fascia alta supporterà la ricarica cablata da 120 W.

Poiché la serie Xiaomi 11T ha solo due modelli, ciò significa che il terzo gadget con supporto per la ricarica rapida da 33 W sarà un dispositivo completamente diverso. Forse questo terzo articolo verrà presentato nei mesi successivi come Xiaomi 11T Lite 5G per il mercato globale.

È stato anche riferito che uno degli smartphone avrà un processore Snapdragon 870 mentre Xiaomi 11T ha un processore Dimensity 1200. Dulcis in fundo, l'11T Pro è alimentato dal SoC Snapdragon 888. Sulla base di questi dettagli, la compagnia sembra voler apportare alcune modifiche alla suddetta line-up per il mercato cinese.

La fonte aggiunge che il Redmi K40S dovrebbe essere commercializzato in tempo per il festival Double Eleven di novembre. Possiamo aspettarci un lancio per la fine di ottobre o per la prima settimana di novembre.