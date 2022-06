Xiaomi 11T Pro, top di gamma FAVOLOSO a prezzo REGALO (-43% su eBay)

Sei alla ricerca di un vero e proprio top di gamma in offerta a un prezzo impossibile da ignorare? In queste ore eBay risponde alla tua richiesta facendo precipitare l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G ad appena 399€ con uno sconto del 43%.

A questo prezzo, infatti, hai l’opportunità di mettere le mani su uno smartphone che ha tutte le carte in regola per competere con i mostri sacri della fascia alta ma a un prezzo da medio gamma.

Xiaomi 11T Pro 5G crolla di prezzo su eBay con il 43% di sconto: prendilo al volo

Con una spesa di 399€ ti arriva a casa uno smartphone costituito da un design eccezionale sotto tutti i punti di vista, con un’eccellente scelta di materiali e una incredibile ottimizzazione della superficie con cornici sottilissime. In questo modo il pannello AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione ti garantisce un’esperienza di utilizzo eccellente anche durante la visione di filmati e non solo.

Posteriormente è presente un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 108 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità eccellente e video in stile cinematografico, mentre sotto la scocca il potentissimo processore octa core di Qualcomm è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno per darti modo di installare tutte le applicazioni che vuoi e avviarle in un battito di ciglia. Che dire poi della batteria? Xiaomi è uno dei brand di maggiore successo per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida e il modello Xiaomi 11T Pro 5G monta una batteria da 5000 mAh che saprà garantirti ore e ore di utilizzo senza problemi.

Non farti scappare questa incredibile offerta di eBay e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Xiaomi fintanto che è disponibile con il 43% di sconto; a questo prezzo resterai senza parole per via dell’incredibile rapporto qualità/prezzo che ti saprà regalare tantissime soddisfazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.