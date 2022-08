Xiaomi 11T Pro, smartphone con ricarica SCONVOLGENTE a prezzo FOLLE

Xiaomi 11T Pro in offerta su eBay quest’oggi ti dona l’opportunità di ricevere a casa un device che è unico nel suo genere e nella fascia di prezzo di appartenenza: la ricarica rapida da 120W su cavo, talmente potente che puoi caricare completamente lo smartphone da 0 a 100% in appena 20 minuti. Ad appena 398€, talaltro il prezzo più economico sul web, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti una esperienza di utilizzo di un certo livello senza scendere a compromessi.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel dal forte sapore premium, lo smartphone di Xiaomi monta un bellissimo display AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e con una elevatissima frequenza di aggiornamento per una fluidità che non trovi nemmeno in alcuni smartphone da 1000 euro o più.

Xiaomi 11T Pro crolla su eBay al prezzo più basso di sempre: non fartelo scappare

Sotto il cofano, inoltre, il potente processore octa core 5G di Qualcomm è sempre pronto e a tua completa disposizione per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno. La batteria da 5000 mAh, come avevamo già detto, si ricarica in un lampo e ti assicura ore e ore di autonomia per una giornata intera di utilizzo senza fare i salti mortali. Sul retro la fotocamera tripla fa leva su un sensore principale da 108 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video di qualità.

Prendi al volo questa offerta di eBay e metti subito nel carrello lo smartphone di Xiaomi; solo con PayPal puoi scegliere anche di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.