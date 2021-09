Xiaomi 11T Pro fa tremare la concorrenza (OFFERTA LANCIO)

Xiaomi non si fa problemi a rubare la scena alla concorrenza e se fino a ora pensavi di acquistare un Top di gamma con tanti sacrifici, non dovrai farlo più. Xiaomi 11T Pro è sul mercato per conquistarti non solo con la sua scheda tecnica impressionante, ma con un'offerta su AliExpress che non potrà farti scappare. A partire da domani potrai acquistarlo con uno sconto che eguaglia i 100€. Come? Dovrai inserire il codice “MI50” nel carrello. Le spedizioni sono gratuite in Italia e già conclusive di IVA.

Xiaomi 11T Pro: un top di gamma che monopolizza il mercato

Definire questo smartphone come pazzesco è riduttivo, credimi. Una volta che saprai cosa custodisce al suo interno e a che prezzo viene venduto, tutti gli altri modelli da poco annunciati scompariranno dalla tua mente. Disponibile in alcune colorazioni straordinarie, avrai difficoltà a scegliere quale acquistare.

Da quando è stato annunciato la foga di farlo proprio è scoppiata sul web e per premiare queste fedeltà, il colosso orientale ha deciso che un prezzo Early bird non era sufficiente.

Con un display da 6,67 pollici saranno poche le cose che non potrai fare. La tecnologia AMOLED e il refresh rate a 120Hz faranno da padrone in quella che sarà un'esperienza di qualità elevata. Gaming mobile, streaming, applicazioni e video sono funzioni che non ti spaventeranno più. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888, infatti, potrai fare tutto ciò che hai sempre desiderato senza preoccuparti di latenze e rallentamenti inutili. Inoltre supporta persino la connettività 5G.

A tal punto mi sembra giusto avvisarti che lo smartphone sarà disponibile in tre versioni differenti:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria;

12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Starà a te decidere quale più ti si addice.

Per non farti mancare nulla, l'apparato fotografico è una bomba di tecnologia. Lo slogan del telefono è “Cinemagic” e tra un secondo capirai perché. Monta una fotocamera posteriore con triplo sensore, dove il principale è da 108 megapixel. Potrai scattare foto come se avessi una macchina fotografica tra le mani e registrare video in 8K contando sulla tecnologia HDR10+.

Se poi hai paura che la batteria ti potrà deludere, mi dispiace ma non è questo il caso visto i 5000mAh che si ricaricano con tecnologia Xiaomi HyperCharge a ben 120W. In soli 17 minuti il telefono tornerà operativo al 100%.

Se sei interessato non perdere l'offerta di lancio di Xiaomi 11T Pro su AliExpress, collegati alla pagina ufficiale, scegli le spedizioni dalla Francia e ricordati d'inserire il coupon “MI50” nel carrello. In questo modo otterrai: