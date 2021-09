Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon: una BESTIA con 150€ di sconto

Xiaomi 11T Pro 5G sbarca ufficialmente su Amazon. Per celebrare l'arrivo del top di gamma, risparmi 150€ e lo porti a casa a 499€ invece di 649,90€. Una promozione destinata a durare solo una manciata di ore: spunta il coupon in pagina e completa il preordine prima che le scorte finiscano. Le spedizioni, rapide e gratis, partiranno dal prossimo 15 ottobre.

Xiaomi 11T Pro 5G in gran sconto su Amazon

Debutto con il botto, è il caso di usare un gioco di parole. Questo top di gamma è un portento a partire dal processore che lo alimenta, il potente Qualcomm Snapdragon 888, supportato da ben 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il pannello è un eccellente AMOLED da 6,67″, con refresh rate da 120Hz e tecnologia TrueColor. Uno schermo che è valso a questo device la valutazione “A+” da parte di DisplayMate.

Il potente comparto fotografico, conta su un sensore da 108MP, uno Telemaco e uno ultragrandangolare da 120 gradi. Il comparto perfetto per foto e video professionali.

Degna di questo device è anche l'autonomia energetica. L'enorme batteria da 5000 mAh può contare su un sistema di ricarica da ben 120W: iper rapido. Bastano 17 minuti per una ricarica completa.

Insomma, non uno smartphone come gli altri, ma uno dei migliori top di gamma. Approfittane ora e porta a casa Xiaomi Mi 11T Pro 5G a 499€ appena invece di 649€: spunta il coupon in pagina, completa il tuo preordine rapidamente su Amazon e approfitta di 150€ di sconto oltre a spedizioni rapide e gratis. Le prime consegne partiranno dal 15 ottobre 2021.