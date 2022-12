Xiaomi 11T Pro 5G: mega batteria e tripla cam da 108 MP a prezzo SHOCK

Ci sono alcune offerte eBay che non è possibile ignorare, specie come quella di oggi che ha come protagonista l’ottimo smartphone Android di fascia media Xiaomi 11T Pro 5G. Acquistabile incredibilmente al prezzo di appena 379€ – volendo puoi anche pagarlo in tre comode rate se lo acquisti con PayPal -, il device del colosso cinese è apprezzato in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Costruito con materiali di buona qualità che gli conferiscono un design dal forte sapore premium, lo smartphone a marchio Xiaomi vanta la presenza di un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super fluido (120 Hz) ad altissima risoluzione.

Solo su eBay trovi l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G ad appena 379€: affare d’oro

L’hardware potente e di ultima generazione è gestito dal popolarissimo processore octa core Qualcomm Snapdragon 888, mentre una batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida ti garantisce ore e ore di autonomia anche a fronte di una ricarica di appena 20 minuti.

Se l’hardware è di un certo livello anche la fotocamera principale non scherza: Xiaomi 11T Pro 5G monta un modulo triplo posteriore con un sensore da 108 MP in grado di scattare fotografie ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Preparati a un’esperienza di utilizzo che ti lascerà a bocca aperta giorno dopo giorno: metti subito nel carrello lo smartphone del colosso cinese per riceverlo a casa gratuitamente in pochissimo tempo. Inoltre, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal puoi anche decidere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

