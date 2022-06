Xiaomi 11T: prezzo da entry level per questo top di gamma su MediaWorld

Nonostante l’uscita dei nuovi modelli, Xiaomi 11T è ancora uno smartphone che interessa chi è alla ricerca di un prodotto particolarmente prestante. Questo top di gamma è un vero portento in potenza, velocità e fotocamere. Ma forse alcuni, ricordando il suo prezzo di listino, preferiscono andare su qualcosa di più economico.

Oggi MediaWorld ti sta facendo un regalo speciale. Acquista Xiaomi 11T 5G 8GB 128GB a soli 379 euro, invece di 549 euro. Si tratta di uno sconto davvero imperdibile che sta rendendo accessibile a tutte le tasche questo device.

In pratica, acquisti un top di gamma al prezzo di un entry level! E in più, se raggiungi i 500 euro di ordine avrai diritto a un extra sconto di altri 50 euro, grazie alla promo Sconto Subito di MediaWorld. Ad esempio potresti aggiungere le eccezionali Xiaomi Buds 3 Black a soli 129,99 euro. In questo modo pagherai i due articoli solo 458,99 euro, invece di 508,99 euro.

Lo sconto verrà applicato automaticamente nel carrello e l’importo totale sarà decurtato di 50 euro, come da promozione, prima del check out e della conferma finale dell’ordine. Cosa stai aspettando? Corri sul sito di MediaWorld e acquista già questo formidabile smartphone prima che le scorte si esauriscano.

Xiaomi 11T 5G: perché lo devi assolutamente acquistare

Vale davvero la pena acquistare lo Xiaomi 11T 5G. Prima di tutto per il prezzo così vantaggioso. Stiamo parlando di un top di gamma ora in offerta su MediaWorld a soli 379 euro. In secondo luogo, per tutto ciò che ha da offrire come device e smartphone Android.

Grazie a Cinemagic potrai immortalare la tua vita come fosse un film colossale. Gli algoritmi AI avanzati e le fotocamere professionali integrate offrono tante opzioni capaci di sviluppare la tua creatività. Rendi i tuoi ricordi ancora più magici grazie agli effetti speciali professionali. Tutto nel palmo della tua mano.

Avrai a disposizione una fotocamera da 108MP. La potenza hardware e gli algoritmi professionali offrono una risoluzione e una texture delle immagini sorprendenti. Inoltre, avrai ottimi risultati in qualsiasi condizione, sia con luce diurna che al buio.

Con il processore MediaTek 5G potrai fare ancora più cose. Velocità, potenza e fluidità saranno assicurate grazie alle altissime prestazioni che questo premiato Chipset permette. Inoltre, con la batteria da 5.000 mAh e la ricarica turbo da 67W non resterai mai a corto di energia.

Afferra saldamente questa occasione che ti sta offrendo MediaWorld e non lasciartela sfuggire. Acquista subito Xiaomi 11T 5G 8GB 128GB a soli 379 euro, invece di 549 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.