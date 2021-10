Xiaomi 11T 5G, novità Amazon: TUTTA SOSTANZA a 499€ (-100€)

L'attesissimo Xiaomi 11T 5G sbarca ufficialmente Amazon e – in occasione del lancio – hai la possibilità di risparmiare 100€ sul prezzo ufficiale. Un mostro di potenza, con ottimo processore, 8GB di RAM, 256GB di storage interno, fotocamera da 108MP, batteria enorme da 5000 mAh e non solo.

Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 499€ circa invece di 599€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi 11T 5G arriva su Amazon ed è in promozione

Un device che è un vero e proprio concentrato di tecnologia a partire dal display ultra luminoso, che è un ampio pannello AMOLED (6,67″) con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120Hz.

Lo schermo perfetto per sfruttare al meglio quello che può offrirti il potente processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno.

Sul posteriore, il comparto fotografico non stona con il resto della scheda tecnica. Al sensore principale da 108MP ne è affiancato un secondo per scatti ultra grandangolari e un terzo con funzione telemacro 2X. Insomma, tutto quello che può servirti per scatti di eccezionale qualità in qualsiasi condizione. A completare l'hardware, tutta una suite di funzionalità software, che ti consentiranno di sfruttare il comparto fotografico al meglio.

A completare un quadro ottimale, una batteria eccezionale. Sotto la scocca, ben 5000 mAh, pronti a garantirti autonomia energetica sufficiente per coprire più di una giornata di utilizzo.

Il sistema operativo che arriva già installato sul device è ovviamente Android 11. Insomma, uno dei migliori dispositivi di livello top del momento adesso – in offerta lancio – lo porti a casa in gran sconto da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per portare a casa Xiaomi 11T 5G a 499€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.