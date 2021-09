Xiaomi 11 Lite NE 5G: 3 anni di update Android GARANTITI

Xiaomi 11 Lite NE 5G disporrà di ben 3 anni di aggiornamenti di Android. L'azienda cinese ha svelato solo di recente il nuovo smartphone di fascia media per i mercati internazionali.

Xiaomi 11 Lite NE 5G sarà supportato a lungo

Questo smartphone è una versione più recente del Mi 11 Lite 5G. È stato annunciato insieme alla serie 11T la scorsa settimana. Prima del debutto di questo dispositivo in commercio, un tipster ha rivelato succulenti dettagli in merito al device.

Secondo Yogesh Brar, lo Xiaomi 11 Lite NE 5G sarà il primo smartphone Xiaomi con il nuovo marchio “Xiaomi”, il che è ovvio. Secondo lui, il telefono sarà disponibile in quattro colori e due configurazioni nella regione.

Some stuff about Xiaomi 11 Lite NE



•First phone with the Xiaomi branding.

•Will get 3 major Android update & 4 years of Security updates.

•Supports a new pay method (NFC)

•Gets Google Dialer, Duo & Messages.

•4 colors, 2 RAM/storage options.



Definitely above 22k — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 24, 2021

Inoltre, a differenza dell'originale Mi 11 Lite lanciato diversi mesi or sono, il nuovo modello sarà dotato di NFC per pagamenti contactless tramite Google Pay e altre app supportate. Come i telefoni Xiaomi più recenti, verrà fornito anche con Google Phone, Google Messages e Google Duo.

Ancora più importante, l'insider ha affermato che questo articolo riceverà 3 aggiornamenti Android (12,13,14?) e 4 anni di patch di sicurezza. Per chi non lo sapesse, l'OEM cinese non ha parlato del supporto software del terminale durante l'evento di lancio.

Si pensava che la nuova politica in merito agli update software fosse un'esclusiva per i nuovi midrange premium 11T e 11T Pro. Ma non sembra che non sarà così. Questo significa che la maggior parte dei nuovi flagship e mediogamma di punta di Xiaomi (e Redmi?) molto probabilmente riceveranno lo stesso trattamento.

Ultimo ma non meno importante, Yogesh afferma che lo Xiaomi 11 Lite Ne 5G avrà un prezzo superiore a ₹ 22.000 in India. Da noi in Italia dovrebbe avere un costo di circa 300 euro.