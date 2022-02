Xiaomi 11 Lite 5G NE a un prezzo regalo grazie al codice coupon eBay

I regali di eBay non finiscono mai e se sei un appassionato Xiaomi o vuoi provare quanto sono davvero validi i suoi smartphone, questa è l'occasione giusta per te. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+128GB che acquisti a soli 260 euro, invece di 289,99 euro.

Per poter accedere a questo forte sconto dovrai inserire il codice coupon messo a disposizione da eBay. Inseriscilo prima del check out e approfitta di questa ghiotta opportunità che ti dà diritto a un ulteriore sconto del 10% sul prezzo che, possiamo dirlo a voce alta, era già molto vantaggioso. Infatti, questa versione da listino costa 449,90 euro. In pratica stai risparmiando ben 190 euro su questo acquisto!

Xiaomi 11 Lite 5G NE a un prezzo da urlo, ma con il codice eBay

Ricorda, prima di concludere l'ordine utilizza il codice coupon eBay “PIT10PERTE2022“. In questo modo applicherai un ulteriore 10% di sconto sull'acquisto del tuo nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Questo smartphone Android è un vero portento. La dotazione in offerta è la migliore sul mercato: processore Qualcomm Snapdragon 778G con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Se hai bisogno di potenza e fluidità, questo è lo smartphone che fa per te. Non scendere a compromessi, con questo prezzo ti porti a casa un modello top di gamma incredibile. La batteria da 4250 mAh garantisce 16 ore di riproduzione video e fino a 104 ore di musica. La sua ricarica rapida da 33W in pochi minuti fornirà il 100% di carica al tuo super smartphone Android.

Non accontentarti quando puoi avere tutto a un prezzo davvero basso. Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di doppi altoparlanti per vivere un'esperienza audio completa. Il sensore di impronte digitali laterale curvo ti garantirà uno sblocco semplice e immediato. Con la tecnologia NFC multifunzione effettuerai transazioni nel modo più semplice e intelligente. Infine, grazie alla tecnologia Heat Pipe avrai tra le mani uno smartphone sempre fresco anche nelle sue sessioni più intense.

Scegli il meglio, preferisci la qualità grazie ai prezzi offerti da eBay. Acquista l'eccezionale Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+128GB a soli 260 euro, invece di 289,99 euro. Ma non ti dimenticare di inserire il codice coupon “PIT10PERTE2022“.