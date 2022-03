Xiaomi 11 Lite 5G a PREZZO BOMBA: 100 euro di sconto

Xiaomi 11 Lite 5G New Edition si trova in offerta su Amazon a 299,90€, con uno sconto del 25% e ben 100 euro risparmiati rispetto al listino. L'offerta si riferisce alla versione da 6/128GB in colorazione nera.

La nuova versione del medio di gamma Xiaomi 11 Lite ha un display con design punch-hole e bordi estremamente sottili. Anche sul retro vince l'eleganza, con un pannello opaco e un comparto fotografico che sporge leggermente dalla scocca e ospita 3 ottiche e un flash LED.

Lo schermo da 6.55 pollici è in risoluzione FullHD+ ed ha un refresh rate da ben 90Hz, una caratteristica che conferisce estrema fluidità al pannello. Sotto la scocca batte un potente Snapdragon 778G, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio interno, più che sufficiente per archiviare tante foto, video e documenti pesanti.

Questo 11 Lite 5G NE monta una batteria da 4.350 mAh, più che sufficiente per una giornata di utilizzo intenso. Il sistema operativo è Android in versione 11, gestito dalla fantastica interfaccia MIUI, un software personalizzabile in lungo e in largo e ricco di funzionalità interessanti.

Il comparto fotografico principale è composto da un'ottima principale da 64MP, una ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 5MP. Si tratta di un sistema versatile e perfetto per realizzare scatti di ottima qualità da caricare sulle proprie pagine social.

Oggi è possibile acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta su Amazon a 299,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.