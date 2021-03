Un bellissima e compatta sveglia smart, che imposti e gestisci con lo smartphone. Questo gioiellino di Xiaomi Cleargrass puoi averlo a 10,64€ su Aliexpress (meno di 13€ con spedizioni incluse). Se preferisci, la trovi anche su Amazon a 19€ circa con spedizioni gratis garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: bellissima sveglia smart a prezzo super

Bella, con il suo design retrò potrai dare un tocco in più a qualsiasi ambiente in cui deciderai di sistemarla. Questo dispositivo, con display dotato di ottima visibilità, ha un cuore tutto smart. Infatti, ti basterà collegarla in Bluetooth allo smartphone e impostare la sveglia.

Inoltre, non solo l’orario: sul suo schermo potrai anche leggere la temperatura ambientale e il grado di temperatura ambientale. Insomma, un gioiellino super completo, che adesso puoi pagare pochissimo su Aliexpress: solo 10€ più spedizioni super economiche. Come anticipato, lo trovi anche su Amazon. Ecco dove puoi accaparrarti la tua nuova sveglia smart di Xiaomi:

