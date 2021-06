Il ripetitore WiFi di Xiaomi ora costa circa 10€ su Amazon: appena l'ho scoperto, era mio dovere morale segnalarti l'occasione. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi disponibili pochissimi. Approfittane immediatamente, sii più veloce degli altri.

Xiaomi: 10€ e il WiFi torna potente

Quindi la tua connessione WiFi di casa è instabile e – se ti allontani un po' dal router – puoi dire addio a una navigazione su Internet decente. Sai che non mi stai raccontando una storia mai sentita? Anzi, questa è situazione più volte vissuta, ma alla fine ho capito come risolvere rapidamente e senza spendere molto: nella stragrande maggioranza dei casi, basta un ottimo ripetitore e la situazione si ribalta all'istante.

Ecco perché, quando mi è capitato di trovare nuovamente in sconto questo gioiellino, non ho esitato a raccontartelo. Proprio lui ha il vantaggio di essere super potente, ma anche super semplice da configurare, complice l'applicazione dedicata. Con 2 antenne, il risultato è assicurato.

Devi solo inserirlo nella presa elettrica, più o meno poco prima del punto dove la rete non è più affidabile e potente, e in pochi istanti lo colleghi al modem router principale. Da quel momento in poi, la tua rete avrà un punto di “appoggio”, che le permetterà di rimbalzare, potenziarsi e tornare a coprire in modo ottimale il resto della casa.

So che te lo stai chiedendo e ti anticipo la risposta: si, se vuoi – se magari hai una casa grande – puoi usarne più di uno. Ne potresti posizionare un paio in lati opposti dell'abitazione, ad esempio. Con un investimento così basso, non ci sarà da pensarci troppo a creare un vero e proprio sistema di rete.

L'unica cosa importante però è che tu sia abbastanza rapido da approfittarne adesso: il ripetitore WiFi di Xiaomi, in sconto a 10€ appena su Amazon, è cosa rara e le scorte finiscono sempre super rapidamente. Le spedizioni, ti ricordo, sono rapide e gratis se sei cliente Prime. Non perdere questa e altre occasioni, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home