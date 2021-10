Xbox Series X|S: Seagate presenta un nuovo SSD esterno da 1TB

Fin dal day one delle console next-gen, molti produttori di memorie hanno proposto diverse soluzioni per sostituire o ampliare lo spazio di archiviazione delle nuove piattaforme da gioco. Oggi Seagate Technology ha annunciato un nuovo disco SSD compatibile con Xbox Series X e Series S e disponibile nel taglio di memoria da 1TB a meno di 200€.

Il prezzo ufficiale del nuovo supporto è di 179,99€, sarà in vendita da novembre nell'unico taglio da 1000 GB, per adesso non sono previste varianti meno capienti. Il design del disco ricorda molto da vicino la nuova console Microsoft, con una finitura opaca total black con logo Xbox in alto e una barra LED di colore verde in basso.

Il nuovo disco SSD di Seagate fa parte della famiglia di prodotti Game Drive, dedicata ai videogiocatori e ottimizzata per offrire le massime prestazioni in gioco. Questo modello è dotato di una porta USB 3.2 Gen 1 e si collega ad uno degli ingressi installati sul retro della console.

Ricordiamo che Xbox Series X e Series S sono dotate rispettivamente di 1TB e 500GB di storage interno, l'aggiunta di un SSD aggiuntivo potrebbe rivelarsi fondamentale per installare un maggior numero di giochi in versione digitale.