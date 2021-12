Xbox Series X torna DISPONIBILE sul sito GameStop (21 dicembre)

Oggi, martedì 21 dicembre, sul sito GameStop è tornata disponibile all'acquisto la nuova Xbox Series X, l'ammiraglia di casa Microsoft si trova in vendita al prezzo di listino.

La console next-gen è tornata in vendita dopo diverse settimane di assenza, in questo caso si tratta della versione standard di Series X, in colorazione nera e senza alcun gioco o accessorio in bundle. Come al solito, le scorte sono piuttosto limitate e soltanto i più rapidi riusciranno ad aggiungere la console al carrello e completare l'ordine in tempo.

Rispetto alla sorella minore Series S, il modello più potente vanta una maggior potenza di calcolo, consentendo di riprodurre tutti i giochi di ultima generazione al massimo delle impostazioni grafiche. La nuova Xbox consente di giocare in risoluzione 4K con un framerate stabile e una resa visiva senza precedenti.

Xbox Series X è di nuovo acquistabile sul sito GameStop, accedendo a questa pagina è possibile aggiungere la potente console al carrello e farsi un gran bel regalo di Natale.