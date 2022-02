Xbox Series X torna DISPONIBILE su Microsoft Store: data e ora

Siete pronti a giocare al dito più veloce? Perché Microsoft ha annunciato che Xbox Series X sta per tornare disponibile sullo store ufficiale. Dopo un lungo periodo di assenza, sarà possibile acquistare nuovamente la console di ultima generazione del colosso di Redmond, anch'essa praticamente introvabile come PlayStation 5.

Xbox Series X su Microsoft Store: quando sarà disponibile?

La divisione italiana della compagnia statunitense fa sapere che a partire dalle ore 18 di martedì 15 febbraio 2022 Xbox Series X sarà disponibile per l'acquisto al suo prezzo di listino a 499,99€. Tutto quello che dovrete fare è collegarvi a questa pagina e tenerla tra i preferiti, ricordandovi di aprirla alla data e all'orario indicato.

Come solitamente accade in questi casi, vigerà il limite di una console per cliente: dunque, non siate ingordi e “accontentavi” se riuscirete ad accaparrarvene una!

Xbox Series X è l'esponente di punta della famiglia di console di ultima generazione firmata Microsoft, composta anche dalla più economica Xbox Series S. Con una potenza di 12 Teraflop è la console più potente presente sul mercato, fornita di un SSD da 1 TB per l'archivio dei propri giochi: spazio praticamente irrinunciabile visto che quasi certamente gli affiancherete un abbonamento a Xbox Game Pass.

La console è retrocompatibile con i giochi di tutte le generazioni precedenti, Xbox, Xbox 360 e Xbox One, che vengono eseguiti con diverse migliorie rispetto alle edizioni originali grazie alla tecnologia interna alla macchina.

Insomma, se state ancora cercando di passare alla nuova generazione firmata Xbox, vi ricordiamo nuovamente l'appuntamento: martedì 15 febbraio 2022 a partire dalle ore 18. Collegatevi a questo indirizzo e tentate la sorte. Buona fortuna!