Xbox Series X torna DISPONIBILE su Amazon: pochissimi pezzi! [AGG.]

Xbox Series X torna disponibile su Amazon.it con un nuovo drop oggi 02 marzo 2022. La console può essere acquistata al suo prezzo ufficiale di 499 euro oppure tramite 5 rate mensili da 100 euro al mese.

AGGIORNAMENTO ore 16.33 – La console risulta terminata. Consigliamo comunque di tenere d'occhio la pagina per eventuali nuovi aggiornamenti!

La spedizione è garantita da Amazon Prime, quindi se riuscite a prenderne una vi arriverà a casa nel giro di massimo 48 ore. Consigliamo di tenere aggiornata la pagina seguente anche se doveste trovarla indisponibile, perché in questi casi possono verificarsi nuovi drop nel corso della giornata.

Xbox Series X: le caratteristiche della console next-gen di Microsoft

La Series X è la console next-gen di casa Microsoft, sorella maggiore della piccola Series S e rivale diretta di PlayStation 5. Il sistema è caratterizzato dalla presenza di un processore personalizzato basato sule ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, capace di elaborare complessivamente ben 12 teraflop di potenza: tanto basta per renderla la console per videogiochi più potente sulla piazza!

Lo spazio di archiviazione è garantito da un SSD da 1 TB che permette di conservare un discreto numero di giochi, una cosa molto utile specialmente se abbinata ad un'iscrizione a Xbox Game Pass: praticamente obbligatorio per chiunque possegga una Xbox.

Infine, con la retrocompatibilità è possibile giocare ai titoli delle console precedenti, quindi Xbox, Xbox 360 e Xbox One. Grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture sarete in grado di riprodurli con qualche miglioramento inclusi tempi di avvio e di caricamento azzerati, FPS superiori, risoluzioni più elevate e grafica con maggior dettaglio.

Vi consigliamo dunque di sbrigarvi e tenere aggiornata la pagina dato che le scorte sono limitatissime e non sappiamo ancora per quanto dureranno. In bocca al lupo!