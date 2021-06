Su Amazon è tornata disponibile la Xbox Series X a 499€, con spedizione gratuita e consegna espressa per i clienti Prime.

La console di punta di Microsoft è uscita in concomitanza con la Series S, una versione più compatta e meno potente. I due modelli rappresentano la next gen videoludica del colosso americano, in diretta concorrenza con la soluzione proposta da Sony con Playstation 5.

La Series X ha un design compatto a base quadrata, un semplice parallelepipedo nero opaco che fa dell'eleganza il suo punto di forza. Sulla parte frontale abbiamo l'ìngresso del lettore ottico e il pulsante per espellere i dischi, mentre sul retro sono presenti tutte le porte necessarie al collegamento della console.

Grazie alla retro-compatibilità è possibile sfruttare la Series X per giocare a titoli di vecchia data, appartenenti ai cataloghi delle precedenti versioni della console americana. Incluso in confezione c’è il nuovo controller Xbox, con un design molto simile al modello precedente.

Oggi la nuova ammiraglia di casa Microsoft torna in vendita su Amazon a 499€, con disponibilità immediata e spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames