Xbox Series X su Amazon: acquistala prima dell'aumento di prezzo

Se sei un appassionato di videogiochi e desideri avere tra le mani la console Xbox più veloce e potente di sempre, non perdere l’opportunità di acquistare la Xbox Series X su Amazon al prezzo attuale di 499,99 euro.

Sì, perché come annunciato, presto il prezzo subirà un aumento e passerà a 549,99 euro a partire dall’1 agosto. Non farti scappare questa occasione per avere tra le tue mani l’esperienza di gioco più incredibile di sempre prima che costi di più.

Xbox Series X: preparati a Starfield e Forza Motorsport

La Xbox Series X è un vero gioiello della tecnologia, con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing e un’unità SSD personalizzata. Grazie a tutto ciò, potrai esplorare nuovi mondi e immergerti completamente nel gioco con una grafica in 4K e prestazioni straordinarie.

Con il bundle che include la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA, avrai tutto ciò che ti serve per iniziare a giocare fin da subito.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa console è il Quick Resume, che ti permette di ottenere il massimo da ogni istante di gioco. Grazie ai tempi di caricamento ultraveloci e alla frequenza di aggiornamento di 120 fps, con la Xbox Series X potrai vivere un’esperienza di gioco senza precedenti, grazie anche alla Xbox Velocity Architecture.

Con la Xbox Series X avrai accesso a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox, oltre a centinaia di titoli ottimizzati con una definizione e una giocabilità mai viste prima.

Ma non finisce qui: se deciderai di aggiungere Xbox Game Pass Ultimate (in sconto su Amazon), potrai giocare con gli amici in modalità multiplayer online e avrai l’accesso immediato a un catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Starfield, Forza Motorsport e il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024 sin dal giorno del lancio.

Inoltre, l’unità SSD NVMe personalizzata presente nella Xbox Series X ridurrà notevolmente i tempi di caricamento e aumenterà la frequenza dei fotogrammi, garantendo un’esperienza di gioco ottimale con giochi di grandi dimensioni.

Non perdere l’opportunità di possedere la migliore console Xbox mai creata. Acquista ora la Xbox Series X su Amazon a soli 499,99 euro e goditi un’esperienza di gioco straordinaria e immersiva come mai prima d’ora prima dell’aumento di prezzo.

