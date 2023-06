Xbox Series X e Game Pass: l'aumento dei prezzi è ufficiale

Microsoft annuncia che il prezzo di Xbox Series X, la sua console di punta di ultima generazione, passerà da 499,99 euro a 549,99 euro andando a “pareggiare” così l’aumento del prezzo già in vigore da un po’ della rivale PlayStation 5, anch’essa venduta a 549,99 euro al lordo di eventuali offerte.

La nuova strategia dei prezzi in casa Redmond riguarda tuttavia anche il popolare abbonamento Xbox Game Pass, che passerà ad un prezzo di partenza mensile di 10,99 euro per il piano base e di 14,99 euro per il piano Ultimate.

Microsoft aumenta i prezzi di Xbox Series X e Xbox Game Pass: i motivi dietro la scelta

La casa di Redmond aveva lasciato intendere tempo fa che le nuove condizioni del mercato avrebbero imposto, inevitabilmente, un ritocco verso l’alto dei prezzi degli abbonamenti e di Xbox Series X.

Va sottolineato proprio quest’ultimo aspetto dato che la decisione non sembra riguardare per il momento Xbox Series S, il modello economico totalmente digitale che resta ad un prezzo di listino di 299,99 euro.

“Abbiamo mantenuto i nostri prezzi per le console per molti anni e adesso li abbiamo adeguati per riflettere le condizioni competitive in ciascun mercato“, ha spiegato Kari Perez, responsabile delle comunicazioni di Xbox in una dichiarazione fornita a The Verge.

Il nuovo listino prezzi sarà in vigore a partire dall’1 agosto per quanto riguarda Xbox Series X e a partire dal 6 luglio invece per gli abbonamenti Xbox Game Pass. Restano immutati, invece, i prezzi di PC Game Pass.

Dal lancio del servizio avvenuto nel 2017, è la prima volta che Microsoft annuncia un aumento del prezzo di Xbox Game Pass, in molti ritenuto inevitabile viste le recenti acquisizioni e i tanti annunci che promettono di arricchire in maniera vertiginosa il catalogo della piattaforma.

Tuttavia, il colosso di Redmond ha tenuto a precisare che la proposta di acquisizione di Activision Blizzard, ancora bloccata dagli enti di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non c’entra con questa decisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.