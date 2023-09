Xbox Series X, Seagate Expansion Card in offerta: finalmente ad un ottimo prezzo

Se hai una Xbox Series X / S, non puoi perderti questa straordinaria offerta su Amazon. Il Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S, da 1TB: è la soluzione ideale per ampliare la capacità di archiviazione della tua console e migliorare l’esperienza di gioco.

Normalmente proposta a circa 220€, oggi questa scheda di espansione SSD compatibile con Xbox Series X può essere tua al prezzo di 177,50€.

Il Seagate Expansion Card è stato sviluppato in collaborazione con Xbox per offrirti un’esperienza di gioco senza interruzioni. Grazie all’unità SSD NVMe esterna, potrai giocare senza problemi ai titoli della console Xbox Series X, sfruttando al massimo la grafica senza doverti preoccupare di latenza, tempi di caricamento o framerate.

Con una generosa capacità di archiviazione da 1TB, questa scheda ti permette di espandere la memoria della tua console Xbox Series X|S, consentendoti di collezionare migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni diverse di Xbox, senza compromettere le prestazioni.

Un vantaggio esclusivo di questa scheda è la sua compatibilità con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox, garantendo tempi di caricamento più brevi, dettagli di gioco più ricchi e un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Grazie alla ripresa rapida, puoi passare da un gioco all’altro in pochi secondi, direttamente dall’unità SSD interna o dalla scheda di espansione, senza interruzioni o ritardi.E per darti la massima tranquillità, Seagate offre una garanzia limitata di 3 anni.

Non farti scappare questa straordinaria opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco su Xbox Series X/S. Acquista subito il Seagate Expansion Card da 1TB a soli 177,50€ anziché 219€ su Amazon. Approfitta di questa promozione limitata nel tempo e goditi il tuo gameplay senza compromessi!

