Il nuovo aggiornamento di Microsoft per Xbox accelera i download sospendendo i giochi. Inoltre, tornano anche gli obiettivi e i trofei all’interno dell’app mobile della casa di Redmond.

Microsoft Xbox: i giochi si scaricheranno più velocemente

Microsoft sta lanciando oggi un nuovo update della dashboard di aprile per Xbox che migliorerà il modo in cui i giochi vengono scaricati.

Una nuova funzionalità consentirà ora ai proprietari di console next-gen di sospendere i giochi per accelerare la velocità di download. Attualmente, i sistemi Xbox One e Xbox Series X / S limitano gli update dei titoli e il download di nuovi prodotti se si sta giocando ad un altro prodotto.

Questa nuova opzione di sospensione può essere abbinata al “Ripristino rapido” su Xbox Series X / S per mettere rapidamente in pausa un gioco, scaricare aggiornamenti o un nuovo gioco, così da riprendere quello sospeso in un secondo momento. È un’opzione molto più veloce e pulita rispetto alla necessità di chiudere manualmente un titolo o un’app per garantire che le velocità di download non vengano limitate.

Oltre a questa nuova opzione presente nella dashboard, Microsoft sta finalmente migliorando la sua app mobile Xbox , riportando in auge i risultati. L’app di nuova concezione è stata lanciata su Android e iOS a ottobre, ma mancava la funzionalità degli obiettivi e molte altre feature che la vecchia versione per dispositivi portatili includeva in precedenza.

Le classifiche mensili per i risultati stanno iniziando ad apparire anche per alcuni utenti di app per dispositivi mobili Xbox e Microsoft afferma che “tutti vedranno questi aggiornamenti nell’app entro la fine del mese“.

Voi avete una console del marchio di Redmond o siete utilizzatori della piattaforma rivale, la PlayStation? Oppure ancora, amate il gaming simpatico e frizzante tipico dei giochi di Nintendo Switch?

