Xbox Series X Ricondizionata a PREZZO SHOCK su Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon ti permette di entrare nell’ultima generazione di videogiochi a prezzi con cifre da capogiro. Il caso palese è questa Xbox Series X ricondizionata, praticamente come nuova, che ti porti a casa a soli 379,99 euro invece dei 549,99 richiesti di listino. Una strepitosa occasione da non perdere.

Xbox Series X ricondizionata in super offerta Black Friday

Questa Xbox Series X ricondizionata ha superato un rigoroso processo di certificazione per garantire il corretto funzionamento e la qualità dell’hardware. Sottoposta a test approfonditi, è stata ripristinata alle specifiche originali in termini di prestazioni elettriche, anche se potrebbe presentare alcune imperfezioni estetiche.

Così puoi godere di un’esperienza di gioco straordinaria con la console Xbox più veloce e potente di sempre. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e il supporto per il gioco in 4K, sarai immerso in mondi incredibili. La confezione include la console Xbox Series X ricondizionata, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA.

Esplora una vasta libreria di giochi con la funzione Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps grazie a Xbox Velocity Architecture. La console supporta migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox, con centinaia di titoli ottimizzati per una definizione e una giocabilità senza precedenti.

Se desideri espandere ulteriormente la tua esperienza di gioco, puoi aggiungere Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Questo ti darà accesso a un catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità, inclusi i nuovi titoli più attesi, il giorno stesso del lancio. Inoltre, potrai giocare con gli amici in modalità multiplayer online.

Non perdere questa straordinaria offerta durante il Black Friday su Amazon e regalati l’emozione della Xbox Series X a un prezzo irresistibile. Entra nel futuro del gioco senza compromessi.

