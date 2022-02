Xbox Series X OGGI disponibile per l'acquisto: link e orario

Se siete ancora alla ricerca di una Xbox Series X, potrebbe essere il vostro giorno. È previsto infatti per oggi, martedì 15 febbraio, un nuovo drop di console next-gen della casa di Redmond direttamente sul Microsoft Store. Un'ottima occasione per far vostra una macchina che per il momento è introvabile, o quasi, come una PlayStation 5.

Xbox Series X disponibile su Microsoft Store: dove e a che ora?

Per provare ad acquistare una Xbox Series X non dovrete far altro che collegarvi al sito ufficiale di Microsoft Store a partire dalle ore 18. La compagnia statunitense metterà a disposizione un quantitativo non precisato di console, ma pensiamo comunque piuttosto limitato, al prezzo di listino: 499,99€, senza bundle di sorta. Ci sarà solo un ovvio limite: ogni cliente potrà acquistare una console soltanto, nel tentativo di limitare il più possibile il fenomeno del bagarinaggio.

Xbox Series X è l'erede di Xbox One, esponente principale della famiglia di console di ultima generazione formata anche dalla più economica e decisamente più reperibile Xbox Series S. Grazie alla sua potenza di 12 Teraflop si presenta come la console più potente sul mercato, dotata anche di un SSD da 1 TB per immagazzinare i propri giochi: imprescindibile per una macchina che punta tantissimo su un servizio come Xbox Game Pass.

La Series X è retrocompatibile con i giochi delle precedenti Xbox, che vengono peraltro eseguiti con diverse migliorie tecniche grazie alla tecnologia interna della macchina.

Quindi, appuntamento fissato per oggi, martedì 15 febbraio, a partire dalle ore 18 sul Microsoft Store per cercare di portarvi a casa una Xbox Series X!