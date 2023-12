Xbox Series X: il MINIMO STORICO Amazon continua

Puoi chiudere l’anno con il botto se approfitti subito del rinnovo dell’offerta Amazon sulla Xbox Series X: la console di gioco più potente può essere tua al prezzo eccezionale di 399,85 euro contro i 549,99 di listino. Una strepitosa opportunità di iniziare il nuovo anno all’insegna del gaming.

Xbox Series X: continua la super offerta

La Xbox Series X è la console Xbox più avanzata di sempre, pronta a offrirti un’esperienza di gioco senza precedenti. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e il supporto per il gioco in 4K, ti catapulterà in mondi virtuali incredibilmente realistici.

Il bundle include tutto il necessario per iniziare l’avventura: la console Xbox Series X, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e persino 2 batterie AA per non perdere neanche un istante di gioco.

Grazie a funzionalità come Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e supporto fino a 120 fps grazie alla Xbox Velocity Architecture, otterrai il massimo da ogni singolo momento di gioco. Rivivi i tuoi giochi preferiti delle quattro generazioni di Xbox e immergiti in centinaia di titoli ottimizzati per offrirti una definizione e giocabilità senza precedenti.

Ma le sorprese non finiscono qui! Se decidi di aggiungere Xbox Game Pass Ultimate potrai non solo giocare con gli amici in modalità multiplayer online, ma otterrai anche accesso immediato a un vasto catalogo di più di 100 giochi di altissima qualità.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere la Xbox Series X al prezzo più basso di sempre. Aggiungi la console al tuo carrello su Amazon ora e preparati a vivere il futuro del gaming.

