Xbox Series X e Starfield Premium: il bundle è in OFFERTA su Amazon (-49,99€)

Le recensioni di Starfield hanno scoperchiato il vaso di Pandora: il nuovo GdR di Bethesda è la straordinaria esperienza che prometteva di essere. E adesso non puoi farti trovare impreparato: su Amazon è arrivato il bundle che include la potentissima Xbox Series X e Starfield Premium Edition con uno sconto di 49,99 euro rispetto al prezzo complessivo originale.

Leggi bene: è la Premium Edition. Sai cosa significa? Che non solo potrai avere diversi contenuti aggiuntivi, incluso il DLC in uscita in futuro, ma persino accedere al gioco in anticipo rispetto al lancio previsto il 6 settembre. Insomma, acquisti il bundle, lo fai arrivare a casa tua e inizi subito a giocare ad uno dei titoli più attesi dell’anno.

Xbox Series X con Starfield Premium: il bundle perfetto

Xbox Series X, la console di punta di Microsoft, è senza dubbio la scelta perfetta per tutti i videogiocatori che cercano prestazioni di livello superiore. Questo mostro di potenza offre un’esperienza di gioco come nessun’altra. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, supporto per il ray tracing in tempo reale, un’unità SSD personalizzata da 1TB e una straordinaria risoluzione 4K, Xbox Series X ti catapulterà in mondi di gioco incredibilmente dettagliati e realistici. Preparati a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti.

Ma il bundle non sarebbe completo senza Starfield Premium Edition. Questo gioco rappresenta un momento epico nella storia del gaming, dato che è il primo nuovo universo creato da Bethesda Game Studios in più di 25 anni. Gli stessi maestri dietro a successi come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 hanno lavorato duramente per regalarti questa nuova esperienza di gioco di ruolo ambientata tra le stelle.

In Starfield, potrai creare il personaggio dei tuoi sogni e partire per un viaggio epico alla scoperta del più grande mistero dell’umanità. Con una libertà di esplorazione senza precedenti e mondi pieni di meraviglie, questo gioco è destinato a catturare la tua immaginazione e a offrirti un’avventura indimenticabile.

La Premium Edition di Starfield include:

Il gioco base di Starfield , che ti permetterà di iniziare subito la tua avventura spaziale.

, che ti permetterà di iniziare subito la tua avventura spaziale. L’ espansione Shattered Space , che potrai esplorare non appena sarà disponibile, offrendoti nuovi orizzonti e sfide.

, che potrai esplorare non appena sarà disponibile, offrendoti nuovi orizzonti e sfide. Fino a 5 giorni di accesso anticipato al gioco, in modo che tu possa immergerti nell’universo di Starfield prima di tutti gli altri.

al gioco, in modo che tu possa immergerti nell’universo di Starfield prima di tutti gli altri. Il pacchetto skin Constellation , che ti darà una tuta spaziale, un casco, un jetpack e un fucile laser Equinox , per personalizzare il tuo personaggio.

, che ti darà una tuta spaziale, un casco, un jetpack e un fucile laser , per personalizzare il tuo personaggio. Accesso a un artbook digitale , che ti svelerà i segreti dietro la creazione di Starfield.

, che ti svelerà i segreti dietro la creazione di Starfield. La colonna sonora originale del gioco, per immergerti completamente nell’atmosfera unica di questo mondo spaziale.

Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Sia che tu sia un fan di lunga data di Xbox o un nuovo arrivato nel mondo del gaming, questo bundle offre un’esperienza straordinaria a un prezzo eccezionale. Afferra il tuo controller e preparati a solcare le stelle con Xbox Series X e Starfield Premium Edition. L’avventura ti attende.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.