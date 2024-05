Xbox Series X è in offerta: il prezzo cala a 394€ | BEST BUY

La Xbox Series X cala ancora di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 394 euro, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24. La console di Microsoft diventa, sempre di più un best buy del settore, per tutti gli appassionati di videogiochi. Da notare che, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto. Per ottenere lo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRMAY24 è sufficiente aggiungere la console al carrello e poi inserire il codice nell’apposito campo, al omento del pagamento.

Xbox Series X: a questo prezzo è un best buy

La Xbox Series X diventa, sempre di più, la console da comprare oggi. Con la nuova offerta in corso, infatti, il rapporto qualità/prezzo vola alle stelle. La Series X diventa l’acquisto giusto, anche per chi ha una PS5, considerando soprattutto tutti i vantaggi connessi all’utilizzo del Game Pass che consente l’accesso a un ricchissimo catalogo di titoli a fronte di un abbonamento mensile.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24 è ora possibile acquistare la Xbox Series X con un prezzo scontato di 394 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per la console di Microsoft. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la console al carrello.