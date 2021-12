Xbox Series X disponibile oggi su Microsoft Store, ecco a che ora!

Xbox Series X sarà disponibile per l'acquisto oggi, 21 dicembre 2021, sul Microsoft Store. Lo ha annunciato la stessa compagnia di Redmond con un messaggio inviato via email ai suoi iscritti. Le console saranno disponibili a partire dalle ore 17 al link seguente:

Xbox Series X – La console più potente al mondo per un Natale 2021 next-gen

Series X è la console di punta di ultima generazione del colosso statunitense: alimentata da un processore personalizzato che sfrutta le ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, è in grado di elaborare ben 12 teraflop di potenza, presentandosi come il sistema casalingo per videogiochi più potente presente sul mercato.

L'SSD da 1 TB permette di immagazzinare un gran numero di videogiochi, specialmente nel caso ci si abboni a Xbox Game Pass, il servizio che dà accesso a un vasto catalogo di titoli per Xbox 360, Xbox One e Series X/S.

La macchina è infatti compatibile con tutte le generazioni Xbox del passato, includendo giochi e accessori di Xbox One. I titoli per le vecchie console, grazie alla rivoluzionaria Xbox Velocity Architecture, vengono automaticamente migliorati su Series X, includendo tempi di avvio e di caricamento azzerati, FPS superiori, risoluzioni più elevate e grafica con maggior dettaglio.

La Series X può essere un perfetto regalo di Natale dell'ultimo momento, specialmente se vuoi entrare finalmente nella nuova generazione di console!