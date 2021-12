Xbox Game Pass per PC cambia nome: ecco come si chiamerà

Microsoft cambia il nome di Xbox Game Pass per computer in “PC Game Pass“; adesso è decisamente meno confusionario per gli utenti.

L'OEM di Redmond sta rinominando il suo servizio in abbonamento per computer portatili e desktop in “PC Game Pass”. Il nuovo nome abbandona il marchio “Xbox” a favore di un nome semplificato che dovrebbe rendere le cose meno caotiche per i giocatori da PC.

In precedenza, Microsoft disponeva di abbonamenti Xbox Game Pass, per PC e Ultimate, che potevano essere tutti scambiati per offerte solo per console proprietarie. Il nome dell'abbonamento per PC sta cambiando, ma il logo includerà presenterà ancora il simbolo della Xbox.

Microsoft ha anche colto l'occasione per annunciare il debutto di alcuni grandi titoli in arrivo sulla piattaforma per PC:

Total War: WARHAMMER III;

Redfall;

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl;

Atomic Heart;

Slime Rancher 2;

A Plague Tale: Requiem;

Starfield;

Pupperazzi;

Space Warlord Organ Trading Simulator;

Replaced;

Somerville;

Eiyuden Chronicle: Rising;

Scorn;

And some new titles arriving in the future:

Sniper Elite 5;

Pigeon Simulator;

Trek to Yomi;

Un gioco ancora sconosciuto da Hugecalf Studios.

Intanto vi segnaliamo che la console più venduta del Black Friday, la Xbox Series S, si trova ancora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 269,99€, con uno sconto di ben 30,00€ sul costo originario. E se volete regalare un abbonamento di tre mesi al servizio di Game Pass per Windows 10/11, sappiate che si può comprare la card su Amazon a soli 29,99€ ed è disponibile al download con effetto immediato dopo l'acquisto.

Non di meno, si è appena scoperto che la società americana ha provato a convincere Apple per mesi al fine di inserire la sua piattaforma proprietaria all'interno dell'App/Mac Store, purtroppo senza risultati effettivi.