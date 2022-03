Xbox Series X DISPONIBILE OGGI per l'acquisto: link e orario

Xbox Series X torna disponibile su Microsoft Store con un nuovo drop oggi 01 marzo 2022. La console può essere acquistata al suo prezzo ufficiale di 499 euro.

La spedizione è garantita nel giro di pochissimi giorni, quindi se riuscite a prenderne una vi arriverà a casa giro molto presto. Consigliamo di tenere aggiornata la pagina seguente, perché a partire dalle ore 18 sarà possibile acquistare la console!

Xbox Series X: le caratteristiche della console next-gen di Microsoft

La Series X è la console next-gen di casa Microsoft, sorella maggiore della piccola Series S e rivale di PlayStation 5. La macchina può vantare un processore personalizzato basato sule ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, capace di elaborare complessivamente ben 12 teraflop di potenza: tanto basta per renderla la console per videogiochi più potente sulla piazza!

Lo spazio di archiviazione è composto da un SSD da 1 TB che permette di immagazzinare un discreto numero di giochi, aspetto molto utile specialmente con un abbonamento Xbox Game Pass: praticamente obbligatorio per chiunque possegga una Xbox.

Inoltre, con la retrocompatibilità è possibile giocare ai titoli delle generazioni precedenti, quindi giochi per Xbox, Xbox 360 e Xbox One. La presenza della tecnologia Xbox Velocity Architecture vi permetterà di riprodurli con qualche miglioramento inclusi tempi di avvio e di caricamento azzerati, FPS superiori, risoluzioni più elevate e grafica con maggior dettaglio.

Vi consigliamo dunque di sbrigarvi e tenere aggiornata la pagina dato che le scorte sono limitatissime e non sappiamo ancora per quanto dureranno. In bocca al lupo!