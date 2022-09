Xbox Series X disponibile IN OFFERTA su eBay: approfittane subito

Sta diventando sempre più facile acquistare una Xbox Series X, tanto che cominciano ad arrivare persino le prime offerte. Se vuoi entrare nella nuova generazione targata Microsoft, ti consigliamo di approfittare di questo sconto su eBay: applica il codice “SETT22” al momento del pagamento e la paghi soltanto 458,15 euro!

Considerato che il prezzo di listino è di 499 euro e che fino a qualche settimana fa era impossibile trovarla, capisci bene che si tratta di un’offerta di cui dovresti approfittare il prima possibile.

Il venditore ha il 99,6% dei feedback positivi, ti offre la spedizione gratuita con corriere espresso e in ogni caso sei protetto da eBay per qualsiasi problema, con 30 giorni di tempo per il rimborso integrale.

Xbox Series X: entra nella next-gen ad un prezzo speciale

Xbox Series X viene descritta con vanto da Microsoft come la console più potente e veloce mai creata, che ti permette di esplorare nuovi e incredibili mondi grazie ai suoi 12 teraflop di potenza di esplorazione. Puoi giocare a titoli fino a 120 fotogrammi al secondo e in 4K, sfruttando la piena compatibilità con quattro generazioni di Xbox.

Con l’SSD integrato da 1TB hai spazio a sufficienza per immagazzinare un buon numero di giochi, specialmente se ti abboni a Xbox Game Pass, un servizio praticamente irrinunciabile se possiedi una console Microsoft. Hai infatti l’accesso ad un catalogo di oltre 100 titoli, le esclusive Xbox al Day One e anche l’abbonamento EA Play se acquisti il taglio Game Pass Ultimate.

Non perdere altro tempo: applica il codice “SETT22” nel carrello e paga la tua Xbox Series X solo 458,15 euro. Occasione irripetibile offerta da eBay: non fartela scappare!

