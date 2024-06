Xbox Series X a 394,99 euro su eBay: perché è il MOMENTO GIUSTO per acquistarla

L’offerta migliore del giorno in ambito videoludico arriva su eBay dove puoi acquistare la potentissima Xbox Series X a soli 394,99 euro invece di 549,99. Una opportunità strepitosa a cui puoi accedere semplicemente inserendo il codice “PSPRGIU24” nel carrello al momento del pagamento. Il venditore, con oltre il 99% di feedback positivi, assicura la spedizione gratuita con corriere espresso.

Xbox Series X: il momento giusto è ora

Perché dovresti subito approfittare di questa offerta? Perché proprio questa domenica si terrà l’attesissimo Xbox Games Showcase in cui il colosso di Redmond svelerà il futuro dei giochi Xbox con grandi arrivi come Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones e L’Antico Cerchio, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, la nuova espansione di Starfield, Fable e possibili sorprese come Gears 6, DOOM, Perfect Dark, State of Decay 3 e molti altri ancora.

Tutti titoli che saranno disponibili al Day One su Xbox Game Pass, il fantastico servizio che ti permette di accedere ad un catalogo di centinaia di giochi, tra produzioni tripla-A e indipendenti, e molti di questi messi a disposizione sin dal lancio.

Acquistare Xbox Series X a questo incredibile prezzo, magari con un abbonamento, ti permetterà di farti trovare subito preparato a ciò che ti aspetta nell’autunno videoludico Xbox e oltre: nel frattempo, potrai recuperare gli altri grandi giochi già disponibili sul Pass per un’estate all’insegna del divertimento.

Non perdere altro tempo e assicurati l’affare: inserisci il codice “PSPRGIU24” prima di pagare e portati a casa Xbox Series X a soli 394,99 euro invece di 549,99.