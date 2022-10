Xbox Series S, torna il MINIMO STORICO: offerta su Amazon

È di 40 euro, praticamente più del prezzo di 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, il risparmio che otterresti se acquisti oggi Xbox Series S su Amazon.

La piccola console next-gen di casa Microsoft è infatti nuovamente disponibile al suo prezzo più basso di sempre: in alternativa, è ancora possibile acquistare il bundle che ti regala una copia di FIFA 23.

Xbox Series S: piccola next-gen, piccolo il prezzo, strepitose le prestazioni

Xbox Series S è la console Xbox più piccola e leggera di sempre: interamente digitale, è stata pensata per permetterti di giocare subito e senza fronzoli, sfruttando l’SSD interno da 512 GB in cui installare tutti i tuoi titoli preferiti.

Puoi acquistare i giochi in digitale direttamente da Xbox Store oppure approfittare di un abbonamento Xbox Game Pass, che ti permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 titoli tra indie, nuove uscite, tutte le esclusive Xbox e importanti giochi di terze parti.

Grazie alla retrocompatibilità puoi inoltre accedere a migliaia di prodotti appartenenti alle quattro generazioni precedenti di Xbox, inclusi titoli che sono stati ottimizzati per funzionare con la nuova console.

Piccola, economica, ma potente, Xbox Series S a 259 euro è l’acquisto che potrebbe svoltare il tuo autunno videoludico, in vista delle grandi uscite in arrivo, tra cui Call of Duty Modern Warfare 2.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.