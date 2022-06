Xbox Series S: è arrivato il tuo memento, risparmia 50 euro su eBay

Con Xbox S il divertimento è assicurato. La console di Microsoft più piccola di sempre offre le migliori prestazioni in assoluto. Oggi è tua a soli 269,90 euro, invece di 319,90 euro, grazie a eBay. In pratica risparmi 50 euro dal prezzo di listino.

La spedizione è gratuita e se hai un conto PayPal attivo puoi anche pagarla in 3 comode rate. Non dovrai presentare alcuna garanzia per ottenere questo mini finanziamento. Dovrai solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e l’opzione per rateizzare l’importo.

Grazie a Xbox Velocity Architecture godrai di un gameplay con risoluzione fino a 120 fps su questa che è la console più piccola di sempre. I tempi di caricamento sono stati ridotti facendoti entrare nel vivo del gioco molto velocemente grazie all’unità SSD personalizzata.

Inoltre, se ami variare il gioco e passare da titolo all’altro, con Quick Resume potrai farlo senza interruzione, riprendendo dal punto in cui avevi interrotto. Questo sì che è giocare, ma l’offerta di eBay terminerà molto presto perché le vendite stanno aumentando e le scorte si stanno esaurendo.

Xbox Series S: grande offerta disponibile su eBay

Xbox Series S è la console di nuova generazione non solo con le dimensioni più ridotte, puoi anche portarla sempre con te, ma anche più conveniente. Non dovrai spendere una fortuna per poter avere una vera sala giochi a casa tua collegata al televisore.

Tra l’altro, grazie a eBay, il tuo sogno ora costa solo 269,90 euro. Un affare davvero imperdibile, ma che sta andando a ruba. Quindi meglio se ti sbrighi ad acquistare questo gioiellino di Microsoft nella sua versione WiFi e con 512GB di memoria interna.

Potrai ottenere più spazio di archiviazione grazie alla scheda di espansione Seagate per Xbox Series S. Collegandola nell’apposita porta posta sul retro della console, potrai replicare l’esperienza dell’unità SSD presente. In pratica avrai ancora più spazio con le stesse prestazioni.

L’audio spaziale 3D renderà ancora tutto più immersivo grazie anche a immagini migliorate che offrono illuminazione, ombre, particolari e riflessi sempre più realistici e coinvolgenti. Insomma, anche se piccola, questa console di Microsoft è un grande portento.

Afferra al volo questa super opportunità. Metti nel carrello la Xbox Series S a soli 269,90 euro, invece di 319,90 euro. Questa offerta ancora per poco la trovi su eBay. Pagando con PayPal potrai anche dilazionare la somma in 3 comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.