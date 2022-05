Xbox Series S precipita a un prezzo FOLLE: -26% per l'ottima console

L’offerta eBay di oggi sull’ottima Xbox Series S è la scusa perfetta che stavi aspettando per mettere finalmente le mani sulla console di Microsoft con il miglior rapporto qualità/prezzo di sempre. Infatti, grazie al codice coupon “MENO15EDAYS” puoi ricevere la console al minor prezzo mai raggiunto con uno sconto complessivo del 26%.

Infatti, se clicchi subito questo link ti ci vorranno pochi secondi per farti il miglior regalo di quest’anno: la Xbox Series S è la console perfetta per avere sempre a disposizione i migliori titoli del momento pronti da giocare e perfettamente ottimizzati per l’hardware di nuova generazione.

Xbox Series S precipita su eBay a un prezzo ridicolo con questa offerta imperdibile

Con un design premium, minimal e con un ingombro molto ridotto rispetto la vecchia Series One, la nuova console di Microsoft dispone di un potente hardware sapientemente ottimizzato per garantirti ore e ore di gameplay senza mai un lag, un crash o un calo di frame. Il potente processore e la scheda video di ultima generazione spingono i giochi a risoluzione 1440p a 120 FPS con tanto di supporto all’HDR: ogni animazione, ogni video introduttivo, ogni sequenza di gioco si apre ai tuoi occhi ad altissima risoluzione e con una fluidità incredibile.

Con questa offerta hai la possibilità di ricevere la console di Microsoft nella versione da 512 GB con controller incluso; installa centinaia di giochi Xbox Game Pass ad alta qualità e lanciati nella tua prossima avventura.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la nuova console di fascia alta di Microsoft e inizia a giocare fin da subito a centinaia di giochi di altissimo livello perfettamente ottimizzati per il nuovo hardware. Gioca da solo o in compagnia dei tuoi amici e abbandonati a tantissime ore di divertimento puro: ricorda di inserire il codice coupon “MENO15EDAYS” per pagare la console al prezzo mai raggiunto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.