Xbox Series S, che offerta: sconto e ricevi FIFA 23 GRATIS

Se stavi aspettando il momento per entrare nella nuova generazione di console e sei anche un appassionato di calcio, non puoi ignorare questa offerta. Sul Microsoft Store puoi acquistare la piccola Xbox Series S al prezzo eccezionale di 268 euro: e c’è di più, inclusa nella promozione hai anche una copia gratis di FIFA 23.

Esatto, se approfitti subito dell’offerta prima che finisca ti porti a casa non solo una console sempre più popolare, ma anche il nuovo gioco di calcio di EA Sports in edizione next-gen. Ti spieghiamo subito come devi fare per usufruire dell’offerta.

Come avere FIFA 23 GRATIS con Xbox Series S in offerta

Per attivare la promozione devi seguire i seguenti passaggi:

Apri la pagina ufficiale di Xbox Series S su Microsoft Store Seleziona la console cliccando su “512 GB – 268,00€ IVA inclusa” e poi su “Avanti“ Seleziona il gioco FIFA 23 in edizione digitale spuntando in basso dove troverai il prezzo cancellato e la scritta “Gratis” al suo fianco, poi di nuovo su “Avanti“ Nel campo accessori puoi scegliere se aggiungere un controller o altri oggetti. Se non sei interessato, ti basta cliccare su “Aggiungi articoli al carrello“.

Una volta fatto, vedrai la schermata così come è mostrata nell’immagine. Ti basterà cliccare su “Completa transazione” per effettuare il pagamento.

La spedizione è totalmente gratuita, è possibile acquistare una sola console per cliente allo scopo di limitare il fenomeno del bagarinaggio. La consegna è prevista entro il 28 settembre, mentre FIFA 23 sarà disponibile automaticamente sulla tua console da venerdì 30 settembre alle ore 00:01, in tempo per il lancio.

Affrettati e buon divertimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.