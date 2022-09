FIFA 23 con Ted Lasso: arriva la squadra dell'AFC Richmond

Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment annunciano l’arrivo di AFC Richmond in FIFA 23.

La squadra protagonista della serie TV Ted Lasso sarà inserita in diverse modalità di gioco, incluse Carriera, Calcio d’Inizio, Amichevoli online e Stagioni Online. Inoltre, sarà disponibile una serie di oggetti tra cui divise, oggetti tifo, Manager Items e altri contenuti legati al club di AFC Richmond.

Lo stesso Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis, potrà essere selezionato come allenatore dell’AFC Richmond nella modalità Carriera. Ovviamente, la squadra potrà essere controllata anche con un proprio manager o un allenatore qualsiasi con licenza reale.

Jason Sudeikis, vincitore dell’Emmy Award, ha dichiarato:

“Sono davvero fortunato e profondamente grato di aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora, e considero questa esperienza tra le migliori. Come fan di lunga data di EA SPORTS FIFA, avere Ted Lasso e l’intera squadra dell’AFC Richmond nella nuova versione del gioco è davvero un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Il nostro cast e la nostra troupe lavorano duramente in questo spettacolo e siamo lusingati che entri in risonanza con così tante persone. Non vediamo l’ora che i nostri fan abbiano l’opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell’AFC Richmond.”