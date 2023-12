Xbox Series S: occhio al MINIMO STORICO natalizio su Amazon

Ottima occasione su Amazon ancora in tempo per riceverla prima di Natale: Xbox Series S, nel Gilded Hunter che include contenuti per i giochi online più amati, è disponibile in offerta al minimo storico assoluto di 239,98 euro invece di 299,99.

Xbox Series S Gilded Hunter: il pacchetto completo del divertimento

Questo bundle esclusivo ti offre non solo la Xbox Series S, una console che offre velocità e prestazioni di nuova generazione a un prezzo incredibile, ma anche un pacchetto esclusivo Gilded Hunter per alcuni dei tuoi giochi preferiti.

Se sei un appassionato di Fortnite, il pacchetto Gilded Hunter ti trasformerà nel temuto Cacciatore Saber. Con un costume unico, un’arma leggendaria e altri fantastici cosmetici, sarai pronto per affrontare ogni battaglia con stile.

Per gli amanti di Rocket League, il pacchetto Gilded Hunter offre un’auto esclusiva, un adesivo personalizzato e altro ancora, per far risaltare il tuo stile sul campo di gioco.

Se preferisci le sfide folli di Fall Guys, il pacchetto Gilded Hunter ti regala un costume unico, un’emozione esclusiva e molti altri premi divertenti.

Oltre a questi fantastici extra, Xbox Series S offre un’esperienza di gioco straordinaria con Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e supporto fino a 120 fps. Potrai goderti giochi digitali di quattro generazioni di Xbox e centinaia di titoli ottimizzati, garantendo una definizione e una giocabilità mai viste prima.

Se vuoi vivere il Natale all’insegna dei giochi di alta qualità a un prezzo eccezionale, non lasciarti sfuggire questa occasione. L’Xbox Series S – Gilded Hunter Bundle è il regalo perfetto per gli amanti dei videogiochi nella tua vita, o anche solo per coccolarti durante le festività. Acquista ora e preparati a un’esplosione di divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.