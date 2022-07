Xbox Series S, nuovo CROLLO su Amazon: risparmi 40€

Il vantaggio di Xbox Series S? Ti permette di giocare a giochi di ultima generazione con una console piccola, facile da portare con sé e indubbiamente elegante. Quindi potresti portarla ad esempio nella tua casa vacanza per l’estate approfittando del nuovo sconto su Amazon: oggi la paghi soltanto 259€, con un risparmio di ben 40€ sul prezzo ufficiale.

Se sei un abbonato Prime, la ricevi a casa già domani dato che è venduta e spedita direttamente da Amazon. Puoi anche scegliere di pagarla a rate, selezionando il metodo di pagamento Cofidis al check-out. E magari con i 40 euro che risparmi ti regali un abbonamento a Xbox Game Pass: sempre su Amazon, infatti, 3 mesi di Ultimate li paghi soltanto 36,99€.

Xbox Series S: la piccola next-gen da portare in vacanza

Xbox Series S è la console Xbox più piccola ed elegante di sempre: sorella minore di Xbox Series X, è una macchina che punta tutto sul digitale e sul gioco senza disco, dandoti l’opportunità di provare la velocità e le prestazioni di una console next-gen ad un prezzo veramente straordinario.

La confezione include una Xbox Series S bianca, un controller wireless per Xbox, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione. Non ti serve nient’altro per entrare subito nell’ultima generazione di giochi Xbox, specialmente se ti abboni a Xbox Game Pass Ultimate, che include oltre 100 titoli di alta qualità e un abbonamento EA Play incluso.

Grazie alla retrocompatibilità puoi giocare a migliaia di prodotti di quattro generazioni di Xbox, compresi titoli che sono stati ottimizzati al momento del lancio per funzionare al meglio con la nuova console. Con la tecnologia Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzato e software integrato sperimenti velocità e prestazioni mai viste prime.

Tutto questo può essere tuo ad un prezzo eccezionale: solo 259,90€ per entrare nella next-gen con la console più piccola ed elegante mai realizzata da Microsoft. Non sappiamo per quanto durerà lo sconto, ma ti consigliamo di approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.