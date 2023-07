Xbox Series S Nera da 1TB: eccola, prenotala adesso su Amazon

Sei pronto per un’esperienza di gioco straordinaria e senza precedenti? Allora non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di prenotare la nuovissima Xbox Series S nella sua elegante colorazione nera con un potente SSD da 1TB.

Su Amazon, puoi assicurartela al prezzo imbattibile di listino di 349,99 euro e la data di consegna è prevista per l’1 settembre 2023, il giorno stesso dell’uscita ufficiale della console. Non lasciare che questa occasione ti sfugga.

Xbox Series S nera: nuovo colore e più giochi in memoria

Con Xbox Series S Carbon Black e la sua unità SSD da 1TB, potrai godere di velocità e prestazioni di nuova generazione, permettendoti di immergerti completamente in ogni minuto di gioco. Grazie a Quick Resume e alla potente Xbox Velocity Architecture, i tempi di caricamento saranno fulminei e potrai godere di un gameplay fluido fino a 120 FPS. Preparati a vivere un’esperienza di gioco straordinaria come mai prima d’ora.

Xbox Series S ti offre la possibilità di divertirti con giochi digitali provenienti da quattro generazioni di Xbox. Con centinaia di titoli ottimizzati, potrai rivivere i tuoi giochi preferiti in una qualità superiore e scoprire nuove avventure che ti lasceranno senza fiato. Lasciati coinvolgere dai mondi virtuali più incredibili e vivi emozioni indimenticabili direttamente dal comfort della tua casa.

E non finisce qui! Sottoscrivendo un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, avrai accesso a una vasta libreria di giochi e di essere il primo a giocare a nuove uscite come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio. Inoltre, potrai goderti centinaia di giochi come Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5 con i tuoi amici su console, PC e cloud. Con nuovi titoli che vengono aggiunti continuamente, avrai sempre qualcosa di nuovo e emozionante a cui giocare. E con 1TB di spazio contro i 512GB del modello originale di Xbox Series S avrai più spazio per immagazzinarli.

Quindi, non perdere l’opportunità di prenotare la tua Xbox Series S Carbon Black da 1TB su Amazon al prezzo speciale di 349,99 euro. Sii tra i primi a sperimentare la potenza e l’innovazione di questa console di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.