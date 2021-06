Xbox Series S è disponibile in offerta su Amazon a 279€, lo sconto di 20 euro porta la console al prezzo più basso di sempre sul noto sito di e-commerce.

La nuova console di Microsoft è la sorella minore della più potente Series X, questo modello punta tutto sul digitale rimuvendo del tutto la possibilità di inserire dischi. L’assenza del sensore ottico è giustificata da una vasta gamma di titoli disponibili sullo store digitale, basta acquistare e scaricare per godersi un’esperienza di gioco di nuovissima generazione. La Series S è infatti il prodotto entry level tra le console next gen, con un prezzo di lancio inferiore alla Series X e alle soluzioni proposte da Sony.

La Series S è retro-compatibile, consente di riprodurre titoli appartenenti alla line-up delle console di vecchia generazione, come Xbox One e Xbox 360. In confezione è incluso il nuovo controller Xbox, con un elegante design simile al modello precedente. Si tratta dello stesso incluso nella series X, in questo caso viene fornita la versione bianca in tinta con la console.

Oggi è possibile acquistare la nuova Xbox Series S in offerta su Amazon a 279€, il minimo storico per la console next-gen, con consegna espressa Prime entro 1-2 giorni lavorativi.

