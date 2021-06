Xbox Series S è in offerta su Amazon a soli 277,00€. Il piccolo ribasso dell'8% rende il prezzo di listino più conveniente per mezzo di uno sconto di 22,99€.

La console che tanto volevi in offerta: Xbox Series S

La nuova Xbox Series S è un acquisto che tenta in molti. Grazie all'offerta di oggi è finalmente giunta l'ora di osare e acquistare la console dell'ultimo momento. Caratterizzata da questo design semplice, lineare e puro in colorazione bianca, offre prestazioni top.

Definita come la più piccola console appartenente all'universo Microsoft, la Series S è garante di prestazioni di livello elevato. Grazie all'introduzione della Velocity Architecture che viene abbinata a una SSD, l'attesa nei giochi è pari a zero.

I tempi di caricamento, infatti, sono così rapidi da non sembrare neanche presenti. Tutto ciò è reso possibile dalla sopracitata SSD da 512 GB e dalla tecnologia QuickResume che consente di riprendere il gameplay istantaneamente.

Anche il controller ha subito delle modifiche, infatti è stato rinnovato per garantire un'ergonomia maggiore che si traduce in comfort durante il gioco. L'impugnatura è ora antiscivolo per un grip superiore e i tasti di cattura e condivisione consentono di rimanere sempre in contatto con la community.

Infine, in confezione, sono inclusi anche gli accessori principali tra cui gli auricolari.

Puoi acquistare Xbox Series S su Amazon a soli 277,00€ in colorazione bianca. Acquistandolo oggi hai l'opportunità di riceverla in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in tempi standard, ossia circa una settimana.

