Xbox Series S in offerta a 189€ per il Prime Day (ricondizionato Amazon)

Tra le offerte più interessanti dell’Amazon Prime Day 2023 c’è la Xbox Series S. La piccola console di Microsoft, infatti, è disponibile ora la prezzo scontato di 189 euro. L’offerta riguarda la versione ricondizionata e certificata Amazon. Si tratta della scelta giusta per acquistare la console Xbox con una spesa da vero e proprio “minimo storico”. Per accedere all’offerta, disponibile in esclusiva per i clienti Amazon Prime, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Xbox Series S in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon

La Xbox Series S è una delle console più interessanti del momento: potente, compatta e soprattutto sempre più economica, la console di Microsoft può accedere ad un catalogo ricchissimo di giochi con la possibilità di sfruttare anche il GamePass, un plus da non sottovalutare. La console include il controller e può essere utilizzata per giocare a qualsiasi gioco uscito sulla più grande Series X.

Attualmente, il rapporto qualità/prezzo della Xbox Series S è davvero il top. La console è una versione “ricondizionata e certificata” ed è “è stata sottoposta a un rigoroso processo di certificazione, testata per confermarne il corretto funzionamento e ispezionata per verificare la qualità dell’hardware e dell’estetica“. Si tratta di un compromesso più che accettabile per ottenere uno sconto così significativo.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Xbox Series S al prezzo scontato di 189 euro. Per accedere all’offerta, valida solo per il Prime Day e per gli utenti Amazon Prime, è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

