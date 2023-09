Xbox Series S: il bundle con Starfield è in OFFERTA su Amazon (-8%)

In questi giorni si fa comprensibilmente un gran parlare di Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda (Skyrim, Fallout 4). Se anche tu vuoi unirti alla festa, ma non hai intenzione di acquistare la costosa Xbox Series X, puoi optare per la sorella minore. Il bundle che include la piccola Xbox Series S nel pacchetto Gilded Hunter e una copia digitale di Starfield può essere tuo in offerta su Amazon a 348,99 euro invece di 379,98. Andiamo a vedere subito cosa contiene.

Xbox Series S con Starfield: cosa include il bundle

Xbox Series S è una console all-digital incredibilmente compatta ed elegante, ma non sottovalutarla per le sue dimensioni. È una potenza di gioco, offrendo velocità e prestazioni di ultima generazione. Con questa console, punterai tutto sul digitale e godrai di un’esperienza di gioco senza interruzioni e senza la necessità di dischi fisici.

Con il pacchetto Gilded Hunter, otterrai contenuti esclusivi per alcuni dei giochi più popolari del momento, tra cui Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Costumi, armi, auto, potenziamenti, emote, crediti di gioco e molto altro ti aspettano, per personalizzare la tua esperienza di gioco come mai prima d’ora.

Ma la vera stella di questo bundle è Starfield. Questo gioco di ruolo di nuova generazione è ambientato tra le stelle ed è il primo nuovo universo creato da Bethesda Game Studios in oltre 25 anni. Se sei un fan di giochi epici come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4, Starfield ti porterà in un viaggio senza precedenti alla scoperta dei segreti dell’universo.

In questo titolo avrai la libertà di creare il tuo personaggio e di esplorare un vasto mondo di possibilità. Nel contesto dell’anno 2330, l’umanità si è espansa oltre il sistema solare, e tu farai parte di Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali in cerca di misteriosi manufatti sparsi per la galassia. Questo è il gioco che cambierà il modo in cui vivi l’avventura spaziale.

Non perdere l’opportunità di unirti a questa epica avventura interstellare con il Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter + Starfield a soli 348,99 euro anziché 379,98.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.