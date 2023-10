Xbox Series S è in offerta su Amazon: ora è un OTTIMO ACQUISTO

Il prezzo della Xbox Series S cala su Amazon. La console di casa Microsoft, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 258 euro. Si tratta di un’opportunità da non perdere per acquistare una console ottima e compatta, ideale soprattutto per chi ama fare una partita ogni tanto, senza troppo impegno oppure intende sfruttare appieno il GamePass e i tanti giochi disponibili. La console è acquistabile direttamente tramite il link qui di sotto.

Xbox Series S in offerta su Amazon: ora è un ottimo acquisto

La Xbox Series S è la scelta giusta per molti videogiocatori. Si tratta di una console compatta, ricca di funzionalità e con la possibilità di accedere a tutti i giochi del GamePass (attivando l’abbonamento).

Questa console è perfetta per i giocatori saltuari, grazie al prezzo ridotto, ma è ottima anche per chi ha una PS5 e vuole giocare a esclusive Xbox come Starfield riducendo al minimo la spesa. Da alcune settimane, la console è disponibile anche in versione da 1 TB che si affianca alla variante da 512 GB, ora proposta in offerta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xbox Series S al prezzo scontato di 258 euro. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per acquistare una console completa, con tanti giochi e il plus rappresentato dalla possibilità di accedere al ricco catalogo del GamePass (con tanti titoli anche al Day 1). Da notare che la versione da 1 TB viene proposta al prezzo scontato di 337 euro. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. La console è venduta e spedita da Amazon.

